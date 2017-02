(FOTO) DRŽAVA I GRAD PUŠTAJU DA PROPADNE: Zagreb krije srednjovjekovnu utvrdu fascinantne prošlosti

Malo je Zagrepčana upoznato s postojanjem ostataka srednjovjekovne utvrde u zagrebačkom Podsusedu.

Tko od nas ne osjeća privlačnost misterija pri pomisli o istraživanju starih srednjovjekovnih kula i dvoraca? Mnogi ljudi spremni su i prevaliti nebrojene kilometre i platiti silne novce ne bi li iz prve ruke prošetali drevnim ostacima neke utvrde i pokušali si dočarati život koji je nekad bujao na tom mjestu.

Na žalost, iako je zanimanje za povijest uvijek pohvalno, nerijetko se dogodi da u korist nekih udaljenih i „egzotičnih“ ostataka prošlosti previđamo i zanemarujemo vlastita povijesna blaga. Ponekad uopće nije potrebno putovati daleko da bismo mnogo naučili i mnogo vidjeli.

Utvrda Susedgrad zaštićeno je kulturno dobro i tužno je gledati kako propada. Jedino živopisno što se događa su viteški turniri.

Primjerice, jeste li znali da u najzapadnijem dijelu Zagreba leže ostaci jedne prave srednjovjekovne utvrde?

Neprocjenjiv relikt zagrebačke povijesti

Radi se o utvrdi Susedgrad u zagrebačkom kvartu Podsused. Ne iznenađuje ako niste za nju čuli, s obzirom na to da je taj neprocjenjiv relikt zagrebačke povijesti sustavno zanemarivan i ostavljen da propadne, dok je u obnavljanje općepoznatog Medvedgrada uložen silan novac ne bi li se on obnovio i postao turističkom atrakcijom. Ruševine Susedgrada, usprkos nedostatku interesa i sluha gradskih vlasti, nisu ništa manje značajne i interesantne.

Tvrđava iznad Podsuseda podignuta je na strateški važnom mjestu. Osim nadzora nad zapadnim prijelazima Save, vlasnik Susedgrada kontrolirao je i važne trgovačke putove, a u blizini tvrđave se nalazio i plodan kamenolom.

Susedgrad se u povijesnim dokumentima prvi put (neizravno) spominje u darovnici kralja Andrije II. zagrebačkom županu i ugarskom plemenitašu Vratislavu II. iz roda Aka. U darovnici iz 1209. godine spominje se „podgrađe“ koje je vjerojatno današnje naselje Podsused, a time se posredno može pretpostaviti i tadašnje postojanje utvrde iznad podgrađa. Ime tvrđave iznad podgrađa po prvi put se spominje u dokumentu iz 1316. godine (i to pod imenom „Zumzed“), a najstariji pouzdano datirani dijelovi arhitektonske građe utvrde potječu iz 14 stoljeća. Uz to treba napomenuti da se, iako za to nema pouzdane arheološke potvrde, na mjestu Susedgrada pretpostavlja prethodno postojanje i neke još starije utvrde.

Tvrđava je tijekom svoje povijesti bila u vlasništvu nekoliko plemenitaških obitelji. Krajem 13. stoljeća vlast nad Susedgradom s obitelji Arlandijevaca prelazi na obitelj Babonić, a kada se Karlo I. Anžuvin zainteresirao za potencijal Susedgrada, oduzeo ga je Babonićima i dodatno nadogradio. U 14. stoljeću Nikola III. Toth preuzima vlasništvo nad utvrdom. Iza sebe kao jedinu nasljednicu ostavlja Doroteju Tot koja je za sebe uspjela izboriti pravo muškog nasljedovanja i udala se za Henninga von Czernina. No, u 16. stoljeću vlasništvo nad tvrđavom zadobiva zloglasni Franjo Tahy. Štoviše, godinu dana prije poznate Seljačke bune iz 1573. pod Susedgradom je izbila manja pobuna seljaka protiv Tahyja koja je završila sa sličnim rezultatom kao i ona iz 1573. godine.

Tijekom 16. i 17. stoljeća novi vlasnici zapuštaju Susedgrad, te ga konačno i u potpunosti napuštaju jer je tvrđava u to doba izgubila na svojoj strateškoj važnosti. U 30-im godinama 20-og stoljeća oko susedgradskih ruševina je isplanirana gradnja perivoja i planinarskog doma. Planinarski dom nije se održao do današnjih dana.

Savršeno odredište za istraživanje vikendom

U svojim najboljim danima ova je fascinantna povijesna utvrda imala 10 do 15 prostorija, 4 podruma, nekoliko gospodarskih zgrada, 3 vrta, oranice i ribnjak, a pod njom je pronađen i grob s karolinškim mačem iz 9. stoljeća. Većina susedgradskih kamenih i keramičkih nalaza potječe iz 15. i 16. stoljeća, te se danas čuva u Hrvatskom povijesnom muzeju, dok same susedgradske zidine i dalje propadaju, zaboravljene od svih osim od povremenih izletnika.

Do ostataka Susedgrada dolazi se oštrim usponom uz brdo koje se nadvija nad Podsused i nad Savu. Perivoj oko tvrđave lijepo je uređen i prohodan, a njime se vikendom vole uspinjati podsusedske obitelji. U blizini je i ruševina nekadašnjeg planinarskog doma, a pogled s brda na savski tok je zadivljujuć.

Uspon je dosta naporan i znatiželjnom izletniku veoma je lako zamisliti kako je Susedgradska utvrda bila poprilično dobro osigurana protiv napadača, pritom s brda imajući izvrstan nadzor nad cijelom okolicom.

Posjetite oazu mira i osjetite dašak prošlih vremena

Same ruševine Susedgrada u zapuštenom su stanju, obrasle lišajevima i raslinjem, a svakih se nekoliko godina još poneki djelić nekadašnje utvrde nepovratno uruši. No, i usprkos tome, šetnja kroz ostatke nekadašnje utvrde veličanstveno je iskustvo. Moguće je nazrijeti obrise mnogih dijelova tvrđave, poput pojedinih prostorija, prozora i vrata. Maštovitijim posjetiteljima poći će za rukom veoma si živopisno dočarati živost i kretanje kojima su nekoć bile ispunjene te prostorije pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti u tvrđavi.

Nadamo se da će se u najskorijoj budućnosti gradske vlasti pobrinuti za dostojno i primjereno očuvanje Susedgradskih ostataka kako bi ovaj dragulj zagrebačke povijesti osim naših očiju mogle vidjeti i oči naše djece. Do tada nam ne preostaje drugo nego vas ohrabriti da i sami posjetite ovu oazu mira i nekih prošlih vremena te da se na svoje oči uvjerite u značaj i ljepotu ostataka Susedgrada.

